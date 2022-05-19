Оккупанты насилуют младенцев и стариков - Денисова

Есть факты гибели детей в результате изнасилований российскими солдатами

Сексуальное насилие в отношении мирного населения Украины на оккупированных россиянами территориях носит систематический характер. Только за вчерашний день в Офис уполномоченного Верховной рады по правам человека поступило 56 обращений от потерпевших и их родственников, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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“Тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованы рашистами, тяжкие травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм. Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Однолетнего мальчика насиловали двое, умер. Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива. Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет”, - рассказала Денисова о наиболее жутких случаях.

Омбудсмен отметила, что такие преступления являются актами геноцида, совершенными с особой жестокостью.

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“Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!

Я призываю наших партнеров во всем мире усиливать санкционное давление на РФ, поставлять Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений рашистов в нашем государстве!” - заявила Денисова.

Напомним, Россия обещает снять блокаду с украинских портов, если Запад отменит санкции. В ОП эти требования назвали типичным поведением террориста.

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