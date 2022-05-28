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Подоляк рассказал, кого Россия пустила в "расход"

Кремль выделил для себя ряд колоний, жителей которых отправляет умирать на территорию Украины, отметили в Офисе президента.
Подоляк рассказал, кого Россия пустила в "расход"
Иллюстративное фото / facebook.com/mod.mil.rus

Среди убитых в Украине российских солдат не встречаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время, полно тех, кто родился в глубинке. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в Twitter. 

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"На войну в Украину Россия отправила умирать бурятов, тувинцев, дагестанцев и чеченцев", - отметил он. 

Подоляк также предложил жителям российских регионов задуматься над подобной статистикой. 

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"Кстати, почему в борьбе за "русский мир" в Украине "расходными" людьми, чьими трупами усеяны наши поля, выступают буряты, тувинцы, дагестанцы и чеченцы, но только не москвичи и петербуржцы? Подневольным колониям российской наци-империи стоило бы задать несколько вопросов себе…" - написал Подоляк.

Напомним, в Литве состоялась секретная конференция, где обсуждали, как использовать вторжение РФ в Украину для отстранения от власти президента России Владимира Путина. 

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