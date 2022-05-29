"Дикий визг": В ОП рассказали о реакции РФ на передачу Украине MLRS

Подоляк подчеркнул, что россияне могут воевать только против безоружных мирных жителей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о реакции России на передачу дальнобойных артиллерийских установок MLRS Украине. Чиновник отметил, что россияне, которые умышленно убивают украинцев, ровняют города с землей и уничтожают инфраструктуру чужой территории, называют это лживым термином "специальная военная операция".

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Российская армия применяет по отношению к Украине все виды тяжелого оружия: огнеметы, реактивные системы залпового огня, авиационные бомбы, крылатые ракеты с дальностью больше тысячи километров. Однако когда Украина все же смогла добиться получения MLRS с дальностью свыше 100 километров, у россиян произошла истерия.

"Еще раз по слогам: существа с российскими паспортами заходят в суверенную Украину и выжигают тут все подряд всеми видами неядерного оружия. Хотя из-за своей врожденной трусости готовы применить уже и "тактику", и "химию". И совершенно шизофренично считают, что имеют на это право – убивать всеми видами тяжелого оружия мирных людей в абсолютно суверенном другом государстве. Но как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу впали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем русским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!", - подчеркивает Подоляк.

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В таком случае, по мнению советника Ермака, Россия доказывает, что может воевать только против безоружных мирных украинцев.

"И сразу же "надзюривает" себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие. Вывод? Проще некуда. Два диких русских вопля: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!" – прямое доказательство крайней эффективности именно этих двух шагов," - отметил политик.

Ранее мы писали, что вице-канцлер Германии заявил, что ФРГ достаточно помогает Украине, чтобы ее обвинять в обратном. Германия готовит к отправке 155-миллиметровые гаубицы, а также обучает украинских военных использованию немецких САУ.