В Минздраве ответили, остановят ли в Украине COVID-вакцинацию

Сейчас граждан прививают во всех регионах, кроме Луганской и Донецкой областей.

Замглавы Минздрава и главный санврач страны Игорь Кузин объяснил, остановят ли в Украине вакцинацию против COVID-19. Пока для этого нет никаких оснований, а почему, сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, Кузин говорит, что в данный момент во всех регионах страны, кроме Луганской и Донецкой областей, вакцинация против коронавируса продолжается.

"Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенной преградой для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", – объясняет он.

По словам замглавы Минздрава, каждую неделю COVID-вакцину получают 50-60 тыс украинцев. В сравнении с довоенными периодами, когда делали около 100 тыс прививок еженедельно, данный показатель очень низкий.

Если до полномасштабного вторжения РФ работало 3,5 тыс прививочных пунктов, 1,4 тыс мобильных бригад и 500 центров массовой вакцинации, то сейчас работает 1 тыс пунктов и бригад. 350 центров массовой вакцинации закрыли из-за соображений безопасности.

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Сейчас украинцев прививают препаратами Pfizer и CoronaVac. Что касается вакцин AstraZeneca и Moderna, то в стране их нет, пока их не будут использовать, так как первых двух хватает, подчеркивает Кузин.

Санврач также уточнил, что сейчас работают дополнительные бригады, которые вакцинирует переселенцев и жителей отдаленных районов.

Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс предсказывает новую пандемию в ближайшие 20 лет.

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