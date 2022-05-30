Билл Гейтс предсказывает новую пандемию

Гейтс считает, что для предотвращения такого сценария человечество должно извлечь уроки пандемии коронавируса.

С вероятностью 50% человечество в ближайшие 20 лет столкнется с новой пандемией. Об этом заявил американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью испанскому изданию El Diario.

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Гейтс предположил, что новый вирус может быть создан человеком или выйти из мира природы.

"Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработает его и преднамеренно распространит. Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые и новые экосистемы. Поэтому, по моим оценкам, существует пятидесятипроцентная вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы столкнемся с пандемией естественного происхождения в результате изменения климата", - сказал он.

Билл Гейтс считает, что нужно увеличить финансирование ВОЗ на 25% и создать международную группу реагирования на эпидемии, ссылаясь на опыт COVID-19.

"Я чаще всего провожу аналогии с пожарными: чтобы предупреждать пожары, нужно постоянно держать пожарных. Они учатся, готовятся, мы относимся к этому серьезно. К сожалению, пандемии должны быть среди вещей, к которым должны быть готовы правительства, если они стремятся защитить своих граждан", - добавляет миллиардер.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.