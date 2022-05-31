"Телеканалы Порошенко" убрали из эфира за "нарциссизм" - Подоляк

В начале мая вышеуказанные телеканалы сообщили, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) незаконно отключил их от вещания.

5 канал, Прямой и Эспрессо, относящиеся к пулу Петра Порошенко, отключили из цифрового эфира якобы из-за "нарциссизма" экс-президента и "разрушительных информационных технологий". Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью LB Live.

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Советник главы ОП объяснил отключение телеканалов тем, что они частично транслировали человека, который "очень влюблен в себя".

"Частично транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом... Так вот, этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, свои нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета", - сказал Подоляк.

На замечание интервьюера, якобы это же можно сказать и о "нарциссах, которые сейчас паразитируют в эфире общенационального телемарафона", советник главы ОП ответил, что "ущерб, который причиняет "субъект", намного больше".

"Когда ты просто продаешь себя, потому что ты хочешь монетизироваться на определенном уровне - это одно дело. Это непрофессионально, но это маленький вред. А другое дело – когда ты все еще никак не можешь смириться с проигрышем. И для того, чтобы как-то подсознательно компенсировать это, ты можешь пойти на любые разрушительные информационные технологии", - добавил Подоляк.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.