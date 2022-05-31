Министр энергетики об эмбарго на нефть РФ: "Страна-бензоколонка is over"

Уже к концу 2022 года Евросоюз будет импортировать на 90% меньше нефти.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко высказался о решении стран Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть. Свои размышления он подытожил словами: "Страна-бензоколонка is over". Соответствующий пост появился на странице политика в Facebook.

Читайте также: Россия прекратила поставки газа в Нидерланды

Так, министр пишет, что запрет на российскую нефть хоть и частичный, но он касается танкерной нефти и нефтепродуктов. А это уже 2/3 поставок в ЕС. В это же время разрешен импорт нефти по трубопроводам, но это временно.

К концу года импорт нефти из РФ в ЕС сократится на 90%, отмечает Галущенко. Он приводит в пример подсчеты издания Bloomberg, согласно которым из-за эмбарго РФ будет терять каждый год $10 млрд и будет вынуждена продавать нефть в Азию по огромным скидкам.

Также РФ будет получать меньше на $12 млрд из-за отказа Польши и Германии от ее нефти. Вместе эти цифры образуют треть военного бюджета России в 2021 году.

Читайте также: С России снимут санкции лишь после мира на условиях Украины, - Шольц

По слова министра энергетики, в один момент запретить весь импорт нефти РФ не получилось. Однако сам факт эмбарго делает российскую нефть "токсичной" и снижает возможность Кремля финансировать войну.

Затем Галущенко поблагодарил лидеров ЕС за солидарность с Украиной, а свой пост он завершил словами: "Страна-бензоколонка is over".

Напомним, ранее в Австрии оценили, будет ли эмбарго на российский газ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.