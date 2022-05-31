Россия прекратила поставки газа в Нидерланды

В страну не смогут продавать 2 млрд кубометров газа.

Российский "Газпром" начиная со вторника, 31 мая, прекращает поставки газа в Нидерланды, а именно компании GasTerra B.V. Причиной является то, что последняя отказалась платить за "голубое" топливо в рублях. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

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"Газпром полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях", – сказано в публикации.

Отказ от поставок указывает, что начиная с сегодняшнего дня и до 1 октября, когда заканчивается контракт, компания не получит в районе 2 млрд кубометров газа, а у российского монополиста не будет денег за этот газ.

В свою очередь в GasTerra говорят, что компания решила отказаться от системы, которую требовала ввести РФ. Она включает создание специальных счетов. Деньги туда вносятся в евро, а затем обмениваются на рубли.

Отмечается, что данная система может нарушить санкции Евросоюза. Вместе с этим большой платежный маршрут несет огромные финансовые и операционные риски.

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На этом фоне министр энергетики Нидерландов Роб Джеттен на своей странице в Twitter указал, что решение компании не принимать условия, которое навязывают россияне в одностороннем порядке, власти понимают. Однако фактический отказ от российского газа никак не повлияет на снабжение газом населения.

Отметим, что GasTerra принадлежит государству на 50%. Еще по 25% владеют Exxon и Shell.

Напомним, ранее сообщалось, что от санкций пострадали 86% российских компаний.

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