Будет ли эмбарго на российский газ: Ответ канцлера Австрии

Заменить нефть из России гораздо проще, утверждает политик.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ответил, будет ли Евросоюз вводить эмбарго на российский газ. Он утверждает, что в рамках следующего пакета санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину не будет принят запрет "голубого" топлива. Его слова передает "Европейская правда".

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Так, говоря о газовом эмбарго, политик сослался на своего коллегу, а именно канцлера Германии Олафа Шольца.

"Вчера было ясно, и сегодня я снова скажу: газовое эмбарго не будет темой. Олаф Шольц также четко заявил об этом", – отметил Нехаммер.

Он объясняет, что заменить российскую нефть гораздо проще.

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"Газ – совсем другое, чем нефть, когда речь идет о безопасности поставок. Российскую нефть гораздо проще компенсировать… Газ – это совсем другое, поэтому газовое эмбарго не будет вопросом в следующем пакете санкций", – резюмировал канцлер Австрии.

Напомним, ранее в Нидерландах отказались платить за российский газ в рублях, после чего "Газпром" прекратил поставки.

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