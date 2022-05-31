В Харькове мужчина облил соседку бензином и пытался сжечь

Теперь агрессору грозит длительный тюремный срок за покушение на убийство

В Харькове мужчина пытался живьем сжечь соседку, предварительно облив ее бензином. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Инцидент произошел 8 апреля. Нетрезвый харьковчанин набрал в двухлитровую бутылку бензина и отправился к соседям. Когда женщина открыла дверь, злоумышленник плеснул на нее из бутылки и достал зажигалку.

К счастью, женщина успела выбежать на улицу до того, как нападавший сумел завершить начатое. На шум вышел муж потерпевшей, который попытался вытолкать агрессора. Однако пироман уже успел разлить бензин по полу, после чего поджечь его.

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В настоящее время поджигатель находится под арестом. Следствие по делу окончено и направлено в суд. Мужчину обвиняют в совершении законченного покушения на убийство, совершенное общественно опасным способом (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, в МВД назвали число предателей среди полицейских. Ситуация 2014 года, когда в террористы записывались целыми райотделами, сегодня не повторилась.

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