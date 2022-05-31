Украина не будет спешить с деоккупацией, если это потребует десятков тысяч жертв - Зеленский

В связи с чем страна ждет нужного вооружения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет спешить с освобождением оккупированных территорий, если деоккупация потребует десятков тысяч жертв. Страна дождется необходимого вооружения. Об этом лидер Украины сказал на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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Президент Украины подчеркнул, что нужно максимально сохранить жизни украинцев. Так как территории без украинцев - это не тот приоритет.

"Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей... Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете," - заявил Зеленский.

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На востоке Украины военнослужащим "сложно из-за недостатка количества соответствующего оружия", подчеркивает президент.

"Ситуация сложная на востоке из-за того, что там сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований, батальонов как РФ, так и предателей, являющихся коллаборантами, сепаратистами, представителями условных "ДНР" и "ЛНР". Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план," - отметил Зеленский.

При всем этом Украина вернет себе все исторические территории, подчеркивает украинский лидер.

Ранее мы писали, что оккупанты хотят установить полный контроль над Северодонецком. Россияне ведут подготовку к наступлению в направлениях Северска и Райгородка.