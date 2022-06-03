Экс-президент Литвы: Звонки Путину – это звонки террористу

В Литве считают, что Запад повторяет ошибки 1930-х годов

Попытки вести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – это переговоры с террористом. Такое мнение высказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью LRT.

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"Я наверное прямо скажу, поскольку сейчас могу говорить прямо и открыто, потому что не занимаю никакой должности. Поэтому я говорю прямо: звонки террористу, убийце и агрессору должны оцениваться как звонки террористу", – сказала она.

Также Грибаускайте высказала мнение, что остановить российско-украинскую войну можно только на поле боя, а не на переговорах.

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"Я с самого начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле боя. А это значит непосредственно участвовать в этом – или, как мы это называем, foot on the ground (солдатами на территории Украины – ред.), или путем предоставления адекватного, необходимого, современного оружия. Пока выбрали второй путь, но он проходит с опозданием, поставляют недостаточно современное оружие", - сказала Грибаускайте.

Также она выразила уверенность, что нынешняя война и реакция на нее со стороны Запада во многом напоминает попытки умиротворить Гитлера перед Второй мировой войной.

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"Когда видишь характер агрессии, возникает параллель с 1939 годом, перед Второй мировой войной, когда европейские страны, большая их часть, пытались потакать агрессору, не видеть того, что происходит, отдать агрессору часть Чехословакии. Мы видим и слышим тот же лейтмотив. Европа не научилась на своих ошибках", – отметила Грибаускайте.

Напомним, МИД Германии считает, что словами Путина не остановить, нужно оружие. В немецком правительстве уверяют, что отдают себе отчет в том, что реально происходит в Украине.

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