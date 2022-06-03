Северная Македония поддержит Украину в ЕСПЧ – Минюст

Представители стран обсудили российскую агрессию, а также сотрудничество.

В четверг, 2 июня, замглавы Минюста Ирина Мудра провела встречу с заместителем омбудсмена Северной Македонии Йованом Андоновским. Страна согласилась поддержать Украину в ЕСПЧ. Подробности о темах, которые обсудили во время контакта стороны, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Так, на встрече замглавы Минюста подчеркнула, что между странами было налажено эффективное сотрудничество в международно-правовой сфере, была создана соответствующая правовая база, в том числе о помощи в гражданских делах и сотрудничестве между ведомствами государств.

Мудра проинформировала представителя Северной Македонии о первоочередных приоритетах работы Минюста в условиях, когда Украина борется с российской агрессии.

Речь идет о создании юридической основы для компенсации нанесенных Украине убытков за счет российских активов, которые находятся за границей. Этот закон был принят и подписан президентом Владимиром Зеленский.

Кроме того, Минюст Украины вместе с международными юристами создает концепцию спецкомиссии, которая займется убытками, вызванными российским полномасштабным вторжением.

Ирина Мудра напомнила, что Украина столкнулась с российской агрессией, которая сопровождается нарушениями международного права, еще в 2014 году.

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В сообщении говорится, что действия РФ привели к большому количеству жертв среди мирных украинцев, потому правительство изучает возможность обращения в ЕСПЧ. Заявление будет касаться не только серьезных нарушений прав человека со стороны России. В конечном итоге оно будет составлять международный общественный интерес.

"…и было бы очень хорошо, чтобы к Украине присоединились другие страны-члены Совета Европы, как страны-созаявители", – отметила Мудра.

В свою очередь Андоновский сказал, что Северная Македония готова поддерживать Украину и присоединиться к заявлению страны в ЕСПЧ как страна-созаявитель.

Была обсуждена работа украинского Минюста по сбору фактов нарушения прав человека для отправки их в суд и работа по созданию трибунала для расследования агрессии РФ.

Заместитель омбудсмена Северной Македонии уверил украинскую сторону в поддержке, подчеркнув, что сейчас в его стране находятся тысячи украинских беженцев. Для их пребывания создаются все необходимые условия, но есть проблема, а именно обеспечение медицинскими и образовательными услугами, а также оформление статуса беженца. Ожидается, что проблемы решат рядом двусторонних соглашений. Информация о них будет передана профильным ведомствам для решения.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, сколько уже установлено военных преступников РФ.

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