Беглого нардепа Козака будут судить заочно – генпрокурор

Соратник Медведчука уже больше года не появлялся в Украине

Депутат Верховной Рады от бывшей партии "ОПЗЖ" Тарас Козак, вероятно, уже не вернется в Украину, поскольку является одним из фигурантов уголовного дела о государственной измене вместе с Виктором Медведчуком. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.

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"Он как уехал в 2021 году, так и не возвращался в Украину. Думаю, что уже и не вернется, если не будет экстрадиции", – считает генпрокурор.

По мнению Венедиктовой, украинским правоохранителям придется запускать процедуру заочного привлечения Козака к уголовной ответственности. В настоящее время не известно даже местопребывания Козака, вероятно, он скрывается в России.

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"Если его нет в государстве, это не значит, что правосудие должно о нем забыть. Ни в коем случае. Надо двигаться в заочный способ, надо привлекать к ответственности и в зависимости от того, что скажет суд, будем смотреть", – добавила Венедиктова.

Напомним, дело о госизмене Медведчука передали в суд. Нардепу грозит до 15 лет тюрьмы за подрывную деятельность против Украины.

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