Все сайты должны иметь украиноязычную версию: Названа крайняя дата

В июле владельцев СМИ будут наказывать за отсутствие украиноязычной версии их издания

С 16 июля все программное обеспечение и техника, которая поставляется на украинский рынок, должны иметь украинский интерфейс. Также все интернет-ресурсы должны обзавестись украиноязычной версией. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень у себя в Фейсбук.

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Он напомнил, что в июле вступают в силу части 2 и 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Именно они регламентируют вопросы использование государственного языка в глобальной паутине и в программном обеспечении.

Кремень уточнил, что данное правило распространяется и на физический интерфейс бытовой, электронной и прочей техники – телефоны, стиральные машины, электрокофеварки, автомобили и т.д.

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"На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", – пояснил омбудсмен.

Что касается интернет-ресурсов, то все сайты, соцсети и мобильные приложения должны иметь версию на украинском языке, которая загружается пользователю по умолчанию.

Для нарушителей этих правил предусмотрены штрафы. Их размер зависит от должности нарушителя и частоты повторения нарушений.

Напомним, РФ ищет украиноязычных жителей Донбасса для работы диверсантами. Армия РФ осуществляет набор и подготовку наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп.

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