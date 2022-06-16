Все сайты должны иметь украиноязычную версию: Названа крайняя дата
С 16 июля все программное обеспечение и техника, которая поставляется на украинский рынок, должны иметь украинский интерфейс. Также все интернет-ресурсы должны обзавестись украиноязычной версией. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень у себя в Фейсбук.
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Он напомнил, что в июле вступают в силу части 2 и 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Именно они регламентируют вопросы использование государственного языка в глобальной паутине и в программном обеспечении.
Кремень уточнил, что данное правило распространяется и на физический интерфейс бытовой, электронной и прочей техники – телефоны, стиральные машины, электрокофеварки, автомобили и т.д.
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"На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", – пояснил омбудсмен.
Что касается интернет-ресурсов, то все сайты, соцсети и мобильные приложения должны иметь версию на украинском языке, которая загружается пользователю по умолчанию.
Для нарушителей этих правил предусмотрены штрафы. Их размер зависит от должности нарушителя и частоты повторения нарушений.
Напомним, РФ ищет украиноязычных жителей Донбасса для работы диверсантами. Армия РФ осуществляет набор и подготовку наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп.
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