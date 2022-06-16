В Генштабе сказали, сколько российских солдат привлечено к войне против Украины

На направлениях, где проходят боевые действия, находятся около 220 тысяч военных РФ

В войне против Украины российское командование привлекло больше 300 тысяч солдат. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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"На сегодняшний день к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией привлечено около 330 тысяч человек", - поделился Громов.

Он добавил, что на сегодняшний день на тех направлениях, где идут бои, находятся около 20 тысяч солдат армии оккупанта.

"Кроме того, привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника - более 80 тысяч человек, боевые армейские системы - до 7 тысяч человек, федеральная служба войск нацгвардии - до 18 тысяч, а также частные военные кампании - до 8 тысяч человек", - рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба.

Напомним, что с 24 февраля и по состоянию на утро 16 июня 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 32 950 человек.

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