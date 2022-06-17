Россия уже стратегически проиграла войну в Украине, - британский адмирал

РФ не только понесла огромные потери, но и усилила НАТО, говорит военачальник.

Глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил, что Россия уже стратегически проиграла войну в Украине. Его слова передает "Русская служба BBC".

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Так, военачальник отмечает, что Россия не только понесла огромные потери, но и усилила НАТО, ведь в Альянс теперь хотят вступить Швеция и Финляндия.

По словам Радакина, это была "страшная ошибка" со стороны Кремля, которому никогда не удастся взять под свой контроль Украину.

В это же время адмирал не исключает, что Владимиру Путину возможно и удастся достичь тактического успеха в ближайшие недели. Однако для этого диктатору пришлось уже использовать 25% мощности своей армии.

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Это огромная цена для РФ, которая позволила ей временно оккупировать крошечную территорию Украины. При этом Москва получила 50 тыс убитых или раненых военных, добавил Радакин.

Он подчеркивает, что Великобритания будет поддерживать Украину и дальше, в долгосрочной перспективе, поставляя большее количество оружия.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании объявил, что ВСУ будут иметь успех на Востоке и Юге в ближайшие недели.

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