У Зеленского отрицают, что Шольц и Макрон в Киеве убеждали сесть за стол переговоров с Путиным

Немецкие СМИ писали, что за закрытыми дверями лидеры советовали возобновить переговоры с Россией.

Вчера, 16 июня, в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. После данного приезда риторика европейских лидеров стала более четкой. Однако в немецких СМИ появилась информация, что якобы за "закрытыми дверями" Макрон, Шольц и Драги продолжали риторику о важности возобновить переговоры с Путиным.

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Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг данную информации и подчеркнул, лидеры Франции, Италии, Германии и Румынии говорили, что только Украина самостоятельно может определять время и условия переговоров с РФ.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку," - сообщил представитель украинского президента.

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