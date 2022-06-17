"Заблудился на учениях": на Киевщине нашли тело российского военного

Российские военные, видимо, не забрали тело убитого товарища с поля боя

Сегодня в Киевской области рядом с селом Андреевка правоохранители нашли тело российского военного. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов и добавил фотографии с места находки.

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“Военная форма армии России, яма в поле и надпись на старом гвозде “заблудился на учениях” такой финал будет ждать каждого, кто пришел на нашу землю убивать, грабить и уничтожать”, - подписал фото начальник полиции.

Он добавил, что это очередное доказательство того, что оккупанты оставляют тела своих товарищей на поле боя. На опубликованных фото видна надпись на могиле солдата: “Тут похоронен российский солдат... Он заблудился на учениях!!!”.

Фото с места находки / t.me/andrii_nebytov

Фото с места находки / t.me/andrii_nebytov

К слову, сегодня правоохранители обнаружили в Киевской области боеприпасы, оставленные российскими оккупантами. Сообщается, что снаряды были найдены вблизи Ворзеля. Боеприпасы, которые пригодны для использования, были переданы украинским военным.

Напомним, что в Киевской области рядом с селом Березовка Бучанского района в лесу найдено еще одно тело убитого оккупантами мирного жителя.

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