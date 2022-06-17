Победа Украины не приведет к ядерной войне – Кулеба

Кремль сознательно запугивает Запад ядерным оружием, чтобы ослабить поддержку Украины

Запад напрасно беспокоится о том, что победа Украины в войне с Россией может привести к ядерной войне.Такой сценарий не случится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской колонке для авторитетного американского журнала “Foreign Affairs”.

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По его словам, ряд западных государств опасаются активно помогать Украине, опасаясь реакции Кремля в случае российского поражения в войне.

В частности Кулеба отметил, что некоторые лидеры западных стран считают возможными новые военные вторжения России после поражения в Украине. По их мнению, президент РФ

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Владимир Путин станет агрессивнее и даже может применить ядерное оружие.

"Но Путин не настроен на самоубийство; победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях. Путин – мастер газлайтинга, и я уверен, что сами россияне распространяют беспокойство о загнанном в угол Путине, чтобы ослабить поддержку Украины Западом", – написал Кулеба.

Напомним, в США уверены, что в случае захвата Украины Россия продолжит агрессию против Европы. После Украины Путин пошел бы дальше в Европу, заявил Байден.

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