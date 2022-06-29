"УЗ" не будет повышать стоимость пассажирских ж/д перевозок

Такое заявление сделал глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. Такое заявление 29 июня во время брифинга сделал глава правления "УЗ" Александр Камышин, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что принципиальная позиция власти – не повышать тарифы на пассажирские ж/д перевозки во время военного положения. В Украине сейчас нет авиаперевозок, существуют проблемы с автомобильными и автобусными перевозками, поэтому поезда стали практически главным средством передвижения на дальние расстояния.

Камышин подчеркнул, что поднятие стоимости грузоперевозок на 70% сделано в определенной степени для того, чтобы как раз не поднимать тарифы на пассажирские ж/д перевозки. Напомним, ранее было анонсировано, что с 1 июля 2022 года "Укрзализныця" значительно повысить стоимость грузоперевозок.

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Ранее стало известно, что СБУ в Черновцах задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока для подготовки серии взрывов на "Укрзализныци".

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