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"УЗ" не будет повышать стоимость пассажирских ж/д перевозок

Такое заявление сделал глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
 |  Автор: Виталий Кулак
"УЗ" не будет повышать стоимость пассажирских ж/д перевозок
Иллюстративное фото / facebook.com/Ukrzaliznytsia/

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. Такое заявление 29 июня во время брифинга сделал глава правления "УЗ" Александр Камышин, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что принципиальная позиция власти – не повышать тарифы на пассажирские ж/д перевозки во время военного положения. В Украине сейчас нет авиаперевозок, существуют проблемы с автомобильными и автобусными перевозками, поэтому поезда стали практически главным средством передвижения на дальние расстояния.

Камышин подчеркнул, что поднятие стоимости грузоперевозок на 70% сделано в определенной степени для того, чтобы как раз не поднимать тарифы на пассажирские ж/д перевозки. Напомним, ранее было анонсировано, что с 1 июля 2022 года "Укрзализныця" значительно повысить стоимость грузоперевозок.

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Ранее стало известно, что СБУ в Черновцах задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока для подготовки серии взрывов на "Укрзализныци".

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