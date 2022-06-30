В ВС ВСУ рассказали об успехах украинской авиации

Она совершала боевые вылеты, уничтожая захватчиков, в том числе, в Луганской области.

На протяжении 29 июня украинская ударная авиация продолжила уничтожать рашистов. Она совершила до 20 групповых авиаударов по позициям оккупантов по ряду направлений, уничтожая и их технику, и их живую силу. Подробности передают Воздушные силы ВСУ.

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Так, фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25 нанесли удары по командно-наблюдательному вражескому пункту. Вместе с этим авиация уничтожила два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийское вооружение рашистов.

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Кроме того, сообщается, что во время боевых вылетов ударная авиация ВСУ уничтожала живую силу и технику россиян. Особенно активно самолеты задействовали в Луганской области. Они поддерживали подразделения украинских Сил обороны с воздуха.

Напомним, ранее в Силах спецопераций показали видео, как украинский снайпер ликвидировал группу оккупантов.

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