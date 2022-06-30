В Хмельницком женщина продала в бордель 15-летнюю дочь

Свою дочь женщина оценила в 30 тысяч гривен

В Хмельницком апелляционный суд отправил в тюрьму на 6 лет женщину, которая продала в бордель свою 15-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Согласно материалам дела, в июне 2019 года правоохранители задокументировали, как 42-летняя жительница Хмельницкого пыталась за 30 тысяч гривен “сдать в аренду” свою 15-летнюю дочь.



“Она четко отдавала себе отчет, что отдает своего ребенка в так называемый “бордель” для занятия проституцией или для любых других целей. При получении части оговоренной суммы средств в размере 20 тыс грн женщину задержали”, – рассказали в прокуратуре.

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Отмечается, что ранее Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины – продажа несовершеннолетнего ребенка его родителями. За это женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Сторона защиты с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу. Однако Хмельницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Напомним, правоохранители прекратили деятельность преступной группы, участники которой продавали украинок в сексуальное рабство в Польшу.

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