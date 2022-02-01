Вместо жилья секс: Одесситка организовала бордель в отеле

К "работе" она привлекала женщин, находящихся в сложном материальном положении.

Правоохранители разоблачили 40-летнюю жительницу Одесского района в содержании борделя. Она организовывала работу "заведения" в одном из отелей на Среднефонтанской улице города. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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Так, злоумышленница работала администратором борделя, который находился в арендованном помещении одного из отелей. Организовывая функционирование заведения, обвиняемая подыскивала женщин в сложном материальном положении.

И сотрудниц, и клиентов находили через интернет-ресурсы. Часть интимных услуг стоила от 1 200 до 2 000 гривен. 50% денег женщины отдавали сутенерше.

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Правоохранители провели обыски как в самом борделе, так и в квартире, в которой подозреваемая временно жила. Были изъяты ноутбуки, банковские карты, телефоны, деньги и носители информации.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "сутенерство или втягивание лица в занятие проституцией". Женщине сообщили о подозрении. Ей грозит тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет. Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения, устанавливаются и другие лица, причастные к работе борделя.

Следственные фото / od.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске ликвидировали банду "черных риэлторов".

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