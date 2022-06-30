ВСУ освободили Змеиный: В МВД раскрыли планы россиян на остров

Рашисты были вынуждены бежать и эвакуировать остатки своих подразделений.

Сегодня, 30 июня, ВСУ освободили остров Змеиный. Это очень важное событие для Украины, так как Россия потеряла в этой части Черного моря всю свою силу. Подробности о несбывшихся планах россиян на Змеиный рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

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Так, эксперт объясняет, что после того, как ВСУ потопили крейсер "Москва", россияне хотели обустроить на Змеином "авианосец". В частности, оккупанты хотели поставить на остров ПВО и контролировать всю эту часть Черного моря.

"Мы их выбили и то, что в течение последних нескольких дней росСМИ реально разносило разные глупости, означает одно – это огромная победа ВСУ", – говорит Денисенко.

Он подчеркивает, что Украине удалось нивелировать весь Черноморский флот России в этой части Черного моря, практически не имея своего флота.

Остров Змеиный после военной операции ВСУ / t.me/odesacityofficial

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Теперь же российские захватчики "ничего не могут сделать в акватории", отмечает советник. Однако, к сожалению, обстрелы украинских городов ракетами "Калибр" продолжатся.

"Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря", – резюмировал Денисенко.

Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска были вынуждены бежать со Змеиного. При этом в нем придумали нелепое объяснение успешной военной операции украинских защитников.

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