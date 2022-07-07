В Северодонецке партизаны ищут Кадырова: По городу расклеены листовки

Чеченцы-оккупанты стали российским "аналогом гестапо", говорят в ОВА.

Во временно оккупированном Северодонецке появились партизаны, которые ищут Рамзана Кадырова и остальных захватчиков из Чечни для ликвидации. По городу уже были расклеены соответствующие листовки, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В своем сообщении политик написал, что в захваченном Северодонецке дали о себе знать партизаны.

Украинцы расклеили по городу послания к российским оккупантам, а именно для "кадыровцев"-захватчиков из Чечни. Именно они и занимаются репрессиями в тылу, являясь российским "аналогом гестапо", отмечает Гайдай.

"Кадыров, где ты прячешься? Почему мы тебя не можем найти в Северодонецке?", – говорится в одной из листовок.

Листовки в Северодонецке / t.me/serhiy_hayday

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"Аптишка (соратник Кадырова и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов – ред.), какого цвета будут твои штанишки, когда мы придем за тобой?", – говорится на другой листовке, адресованной чеченским оккупантам.

Листовки в Северодонецке / t.me/serhiy_hayday

Напомним, ранее Кадыров назвал цель отправки своих боевиков в Украину.

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