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"Не поддерживают" войну: На Запорожье рашисты бьют по своим же позициям

В результате одного из таких ударов один оккупант погиб, еще двое были ранены.
"Не поддерживают" войну: На Запорожье рашисты бьют по своим же позициям
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Запорожской области российские оккупанты бьют по позициям своих же войск. Об этом со ссылкой на данные разведчиков сообщает пресс-служба местной ОВА.

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"По информации украинской разведки, отдельные подразделения реактивной артиллерии российский оккупационных войск не совсем поддерживают проведение так называемой "спецоперации" и подсознательно помогают ВСУ проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск", – сказано в публикации.

Так, недавно одно из подразделений РСЗО россиян нанесло удар по своим же позициям у населенного пункта Нескучное. В результате "прицельного" огня один из оккупантов погиб. Еще двое рашистов были ранены.

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Кроме того, было подтверждено уничтожение склада с боеприпасами россиян.

Напомним, во временно оккупированном Шахтерске горел склад боеприпасов.

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