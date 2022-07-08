"Не поддерживают" войну: На Запорожье рашисты бьют по своим же позициям

В результате одного из таких ударов один оккупант погиб, еще двое были ранены.

В Запорожской области российские оккупанты бьют по позициям своих же войск. Об этом со ссылкой на данные разведчиков сообщает пресс-служба местной ОВА.

Читайте также: Из реки вытащили два танка РФ с экипажем

"По информации украинской разведки, отдельные подразделения реактивной артиллерии российский оккупационных войск не совсем поддерживают проведение так называемой "спецоперации" и подсознательно помогают ВСУ проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск", – сказано в публикации.

Так, недавно одно из подразделений РСЗО россиян нанесло удар по своим же позициям у населенного пункта Нескучное. В результате "прицельного" огня один из оккупантов погиб. Еще двое рашистов были ранены.

Читайте также: ВСУ нанесли удар по Чернобаевке в 25-й раз

Кроме того, было подтверждено уничтожение склада с боеприпасами россиян.

Напомним, во временно оккупированном Шахтерске горел склад боеприпасов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.