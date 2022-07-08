Зеленский об обвинениях Украины в нацизме: "Это не лечится, больные люди"

Он напомнил, что во время Второй мировой войны многие украинские семьи пережили Холокост.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он думает об обвинениях нашей страны в "нацизме", которые звучат со стороны России. Он назвал подобные заявления смехотворными, "болезнью", которая не лечится. Слова Зеленского передает CNN.

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Так, у президента спросили, обижает ли его, как человека с еврейскими корнями, обвинения Украины в "нацизме". Зеленский ответил, что заявления российских чиновников вызывают у него злость или смех.

"Это смешит меня. Это не вызывает во мне никаких эмоций. Это просто смехотворно. Это как шутка или карикатура", – говорит он.

Украинские лидер также напомнил, что в нашей стране живут разные люди разных национальностей, а некоторые из них лучше говорят на русском языке, чем сами россияне. Есть в Украине и семьи, пережившие Холокост.

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"Все эти заявления – слова больных людей. Над болезнью нельзя смеяться… это болезнь, которая не лечится. Они сами захотели быть больными. Поэтому, когда они это заявляют, я вижу неадекватных людей. И воспринимать это серьезно долгое время мне сложно, поэтому в какой-то момент я воспринимаю это как смехотворную вещь", – резюмировал Зеленский.

В это же время сенаторы США после посещения Украины призвали дать ВСУ ракеты большой дальности для HIMARS. Они обещают решения, способные переломить войну на протяжении 2 месяцев.

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