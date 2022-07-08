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Сенаторы США призвали дать Украине ракеты большой дальности для HIMARS

Однако условием должно быть то, что ВСУ не используют их по российской территории.
Сенаторы США призвали дать Украине ракеты большой дальности для HIMARS
Украинский военный заряжает ракеты в HIMARS / facebook.com/GeneralStaff.ua

Сенаторы США Линдси Грэмми и Ричард Блюменталь после поездки в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским призвали дать нашей стране ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS. Это оружие способно бить на расстояние до 300 км. Подробности передает Reuters.

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Так, Блюменталь говорит, что выступает за дальнейшие поставки оружия ВСУ. В том числе это ракеты большой дальности для HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon, а также системы ПВО.

"…при условии, если Украина не будет использовать их для атак по территории РФ", – подчеркнул сенатор.

В свою очередь сенатор Грэм заявляет, что нужны немедленные поставки Украине оружия, учитывая затяжные бои на востоке нашей страны. Об этом говорит и руководство нашего государства.

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По словам политика, есть реальный шанс переломить ход этой войны в пользу Украины на протяжении следующих 60 дней. Для этого будут приняты ряд решений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании не изменится и после отставки Бориса Джонсона.

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