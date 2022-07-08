Сенаторы США призвали дать Украине ракеты большой дальности для HIMARS

Однако условием должно быть то, что ВСУ не используют их по российской территории.

Сенаторы США Линдси Грэмми и Ричард Блюменталь после поездки в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским призвали дать нашей стране ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS. Это оружие способно бить на расстояние до 300 км. Подробности передает Reuters.

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Так, Блюменталь говорит, что выступает за дальнейшие поставки оружия ВСУ. В том числе это ракеты большой дальности для HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon, а также системы ПВО.

"…при условии, если Украина не будет использовать их для атак по территории РФ", – подчеркнул сенатор.

В свою очередь сенатор Грэм заявляет, что нужны немедленные поставки Украине оружия, учитывая затяжные бои на востоке нашей страны. Об этом говорит и руководство нашего государства.

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По словам политика, есть реальный шанс переломить ход этой войны в пользу Украины на протяжении следующих 60 дней. Для этого будут приняты ряд решений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании не изменится и после отставки Бориса Джонсона.

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