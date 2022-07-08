Продолжает уничтожать рашистов: В ВСУ назвали успехи авиации
На протяжении четверга, 7 июля, украинская авиация продолжила уничтожать российских оккупантов. Об успехах пилотов сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
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Так, на протяжении дня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных сил Вооруженных Сил Украины били по рашистам на Восточном направлении.
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В результате нанесения ракетно-бомбовых ударов были уничтожены десятки человек личного состава, 8 танков, полевой склад боеприпасов и 8 боевых бронированных машин.
Напомним, что 7 июля ВСУ "демилитаризовали" 250 российских оккупантов.
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