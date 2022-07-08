Зеленский объяснил, как визит Байдена повлиял бы на Украину

Украинцы считают Великобританию, Польшу, балтийские страны и США "настоящими друзьями", говорит он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит в нашу страну американского президента Джо Байдена был бы очень желанным. О том, как это повлияло бы на Украину, Зеленский рассказал в интервью CNN.

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Так, у президента поинтересовались, какой бы импульс поддержке Украины дал бы визит Байдена.

"Мы бы очень хотели, чтобы президент Байден был в Украине. И я слышу, что он был "за". Но есть какие-то моменты безопасности, что касается его, я так понимаю, security-процессов. Я считаю, что это помогло бы, прежде всего, украинцам", – ответил он.

Зеленский подчеркивают, что народ Украины поддерживает США. Рейтинг доверия к этой стране среди населения очень высокий. Такой же высокий, как и к Великобритании, к Польше, и странам Балтии.

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По этой причине приезды в Украину лидеров стран — это "крутой" и "прочный" сигнал того, что, в данном случае США, поддерживают и реально верят в победу нашей страны и не боятся диктатора Владимира Путина, сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, потому если Байден решится на поездку, то Украина будет только "за".

Напомним, Украину посетил командующий британской армией Тони Радакин. В Киеве он провел встречу с главкомом ВСУ Валерией Залужным.

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