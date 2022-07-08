Зеленский назвал самый сложный участок фронта

Президент охарактеризовал ситуацию на передовой

Донбасс остается самым сложным участком фронта. Там Россия не считает своих потерь ни в людях, ни в технике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

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"На востоке очень сложная ситуация для нас. У нас разная ситуация по всей стране, но самая сложная именно на Донбассе. У них больше артиллерии, РСЗО, жертв, но они не считают как не считают технику, так и не считают потери. А мы считаем прежде всего наших людей, потому что наш народ – наше оружие", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина призывает партнеров предоставить больше оружия ВСУ, чтобы лишить Россию имеющегося у нее превосходства в артиллерии и прочей технике.

"Что касается юга, то там ситуация немного легче, поскольку мы сдерживаем ее, а некоторых случаях контратакуем", – говорит Зеленский.

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По словам президента, в районе Харькова “освобожден весь регион”, но Россия всё еще держит там там свои группировки.

"Но в целом надо стабилизировать ситуацию на востоке", – резюмировал Зеленский.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что уже через 3-4 недели Запорожская и Херсонская области, в том числе Херсон, могут быть освобождены от российских оккупантов.

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