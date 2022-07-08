В Харьковской области ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Вероятно, беспилотник производил разведку для противника

Сегодня в Харьковской области Воздушные силы ВСУ сбили вражеский беспилотник типа “Орлан-10”. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Читайте также: Войска РФ ночью обстреляли Харьков и разрушили вуз

“Сегодня, 8 июля, около 10 часов в Харьковской области одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вражеский БпЛА, вероятно, типа “Орлан-10”, - поделились в командовании.

Отметим, что на сегодняшний день войска РФ потеряли в Украине 1637 танков, 3811 бронемашин, 828 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, а также 15 военных кораблей и катеров.

Также напомним, что за вчерашний день украинской авиацией были уничтожены десятки человек личного состава, 8 танков, полевой склад боеприпасов и 8 боевых бронированных машин.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.