Подоляк заявил о переломном моменте в войне

Только за последнюю неделю удалось уничтожить 16 позиций с российскими казармами и складами боеприпасов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в войне РФ против Украины начинается определенный переломный момент, поскольку украинские силы бьют по российским тылам. Об этом он сказал в интервью для 24 канала.

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Подоляк отметил, что только за последнюю неделю удалось уничтожить 16 позиций с российскими казармами и складами боеприпасов. Кроме того, противник вынужден брать оперативные паузы из-за потерь.

"Потому определенный перелом войны уже начинается. Все потому, что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами", - заявил советник главы ОП.

По словам Подоляка, более ощутимым этот переломный момент станет с получением еще большего количества вооружений от Запада.

Ранее советник главы Офиса президента заявлял, что РФ хочет дождаться, пока мир устанет от Украины. Однако мировому сообществу пора показать, что все устали от российского шантажа.

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