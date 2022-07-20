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Война в Украине вошла в решающую фазу – Пентагон

Сегодня поддержка Запада жизненно важна для Украины, причем безотлагательно
 |  Автор: Юрий Кобзар
Война в Украине вошла в решающую фазу – Пентагон
Иллюстративное фото / t.me/mvs_ukraine

Российское вторжение в Украину сейчас вошло в решающую фазу, когда прямая помощь Киеву от западных партнеров имеет жизненную важность. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-заседания в формате "Рамштайн", сообщает Минобороны США.

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"Вы знаете, это решающая фаза конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно необходима и безотлагательно. Россия думает, что сможет пережить Украину – и пережить нас. Но это лишь последний из череды российских просчетов", – заявил он.

Глава Пентагона подчеркнул, что более 30 государств уже отправили Украине военную помощь. Остин призвал партнеров нарастить поставки и выразил благодарность Польше, Норвегии и Великобритании за помощь в этом.

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"Я с нетерпением жду сегодняшней дискуссии о том, как мы можем продолжать помогать Украине более важными возможностями и срочно необходимыми боеприпасами", – заявил Остин.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что США передадут ВСУ еще четыре HIMARS. Американцы обещают новый пакет военной помощи Украине.

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