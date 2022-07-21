Оккупанты ночью из РСЗО обстреляли Днепропетровскую область

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские оккупанты сегодня ночью, 21 июля, из РСЗО обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В частности, враг выпустил около 20 реактивных снарядов по Красногригорьевской территориальной общине. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. На этот раз также обошлось без разрушений. На месте обстрела работают взрывотехники. Они ищут боеприпасы, которые не разорвались.

Нужно отметить, что российские оккупанты каждый день обстреливают Днепропетровскую область. Так, например, вчера, 20 июля, под вражеский обстрел попал Никополь. По нему выпустили около 20 реактивных снарядов. В результате были разрушения на двух промышленных предприятиях. К счастью, никто из людей не пострадал.

Читайте также: Сводка Генштаба: Оккупанты массово увольняются со службы

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.