Сколько украинские пилоты будут осваивать истребители США – ответ ВСУ

Западная техника предназначена для того, чтобы воевать качественно, говорят там.

США и союзники планируют снабдить Украину современными истребителями. Переговоры уже ведутся, а в американский оборонный бюджет заложены деньги на обучение украинских пилотов. Сколько времени они будут осваивать самолеты F-15 и F-16, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также: Украине выделяют более 20 РСЗО HIMARS - Пентагон

"По оптимистическому сценарию, чтобы овладеть техникой, до полугода. Летчик будет иметь определенные навыки, которые дадут ему возможность воевать именно на этой технике", – говорит он.

По словам спикера, данная техника предназначена для ведения качественной войны.

Россияне же сейчас имеют современное вооружение, современные ракеты и радары. У украинских истребителей в данный момент всего этого нет, потому, чтобы противостоять оккупантом на уровне, нашей стране нужна современная западная техника.

Читайте также: Путин ошибается, если думает победить в войне на истощение – глава ЦРУ

"…которая имеет радары и ракеты, способные уничтожать оккупантов на больших расстояниях", – подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее в ВВС США подтвердили, что переговоры о передаче самолетов Украине ведутся. Причем это могут быть Gripen из Швеции, или же Eurofighter, Rafale.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.