85% украинцев хотят заменить герб СССР на "Родине-матери" на трезубец

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

85% украинцев выступают за то, чтобы заменить герб СССР на "Родине-матери" в Киеве на трезубец. Это результаты соответствующего голосования в приложении "Дія", сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

9% украинцев, принявших участие в опросе, предложили просто снять герб СССР, а 6% считают, что ничего менять не нужно – пусть герб СССР остается на своем месте.

Нужно отметить, что это голосование проходило с 7 до 21 июля. В нем приняли участие около 780 000 человек. Сам министр Ткаченко тоже проголосовал за то, чтобы заменить трезубцем герб СССР.

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Ткаченко подчеркнул, что сейчас речь не идет о демонтаже монумента "Родина-мать", так как на это могло бы понадобиться очень много денег, а их нет.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua