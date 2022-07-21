85% украинцев хотят заменить герб СССР на "Родине-матери" на трезубец
85% украинцев выступают за то, чтобы заменить герб СССР на "Родине-матери" в Киеве на трезубец. Это результаты соответствующего голосования в приложении "Дія", сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
9% украинцев, принявших участие в опросе, предложили просто снять герб СССР, а 6% считают, что ничего менять не нужно – пусть герб СССР остается на своем месте.
Нужно отметить, что это голосование проходило с 7 до 21 июля. В нем приняли участие около 780 000 человек. Сам министр Ткаченко тоже проголосовал за то, чтобы заменить трезубцем герб СССР.
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Ткаченко подчеркнул, что сейчас речь не идет о демонтаже монумента "Родина-мать", так как на это могло бы понадобиться очень много денег, а их нет.
Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.
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