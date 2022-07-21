В разведке сказали, какая угроза сейчас исходит из Беларуси

Ее армия пока не планирует нападать на Украину, несмотря на наличие в аэропортах части российской техники.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, какая угроза нашей стране сейчас исходит из Беларуси. Сами белорусские войска у границы угрозы не несут, но они могут готовить диверсантов. Слова Скибицкого прозвучали во время брифинга.

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"Угроза в этом случае может быть только одна, что с территории Беларуси могут действовать диверсионно-разведывательные группы в наших северных областях", – говорит он.

Представитель ГУР объясняет, что речь идет и о разведчиках, и о возможных диверсиях.

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Скибицкий вместе с этим заверил, что в свою очередь украинские воины внимательно следят за действиями в Беларуси, чтобы быть готовыми к возможному наступлению. Появление наступательных групп врага пока не фиксируется.

В это же время на аэродромах Беларуси остается часть военной техники РФ, в том числе это авиация. Потому угроза нанесения ударов по территории Украины сохраняется.

Напомним, ранее в Офисе президента призвали белорусов сказать "нет" z-чуме и стать народом-героем.

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