Оккупанты превратили машинный зал ЗАЭС в склад боеприпасов

Российские оккупанты завезли 14 единиц военной техники, боеприпасы и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

Российские оккупанты завезли 14 единиц военной техники с вооружением, а также боеприпасы и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".

В сообщении говорится, что оккупанты оставили технику и боеприпасы возле оборудования, которое обеспечивает работу турбогенератора. Там рядом находится маслобак с маслом, охлаждающим турбину.

В результате увеличился риск пожара, а его тушение будет невозможно из-за того, что техника оккупантов мешает проезду машин спасателей.

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Напомним, 18 июля российские оккупанты силой отобрали у сотрудников Запорожской АЭС пропуска и, воспользовавшись ими, зашли на "грязную" эстакаду и в радиационную зону блока №2. На одежде оккупанты могли разнести радиационные частицы по станции и по прилегающей территории.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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