В Запорожье депутата от ОПЗЖ подозревают в присвоении чужого имущества

Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В Запорожье следователи полиции сообщили о подозрении в преступлении депутату от запрещенной партии ОПЗЖ, который присвоил чужое имущество. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным следствия, в октябре 2019 года государственное предприятие и компания, главой которой тогда был депутат областного совета, заключили договор о строительстве внутриплощадочных сетей теплоснабжения на территории воинской части.

Фигурант подписал акт выполненных работ, хотя знал, что в воинской части трубы уложены с худшими характеристиками и стоимостью значительно меньше, чем ожидалось, а объем и качество работ согласно договорным условиям фактически не выполнены. Подрядной организации на этом основании перечислили из фонда Минобороны Украины 300 000 гривен.

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Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (Составление, выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

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