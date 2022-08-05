Военные анонсировали партизанские акции на юге

В Херсонской области партизаны действуют в координации с армией

На оккупированных территориях юга Украины разворачивается активное партизанское движение, участники которого действуют достаточно результативно. Об этом рассказала начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"(Партизанское движение, - ред.) достаточно активное, в сочетании с нами (ВСУ – ред.), поэтому наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах очень результативный. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите именно те результаты, которые подчеркнут то, что мы действуем вместе", – сообщила она.

По словам Гуменюк, сейчас враг подтягивает резервы и планирует наступление на Кривой Рог, но ВСУ наносят постоянные удары логистике россиян. Постоянные материальные и человеческие потери подрывают боевой дух захватчиков, говорит спикер.

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“Конечно, и мы готовимся к активным действиям со стороны россиян, и враги это видят и тоже готовятся. Потому что им больше ничего не остается, у них затруднение в связи с проблемами в транспортном сообщении", – сказала Гуменюк.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева, заявил, что горячая фаза войны закончится относительно скоро, а именно к концу 2022 года.

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