"Бросили окурки": Резников ответил, причастны ли ВСУ ко взрывам в Крыму

Была уничтожена основная база, которая несла беду и зверства в Украину, говорит он.

Министр обороны Украины Алексей Резников ответил, причастны ли ВСУ ко взрывам на военном аэродроме рашистов во временно оккупированном Крыму. Его слова прозвучали в эфире телеканала DR Denmark.

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Так, отвечая на вопрос, Резников высмеял российскую пропаганду. Она уже традиционно утверждала, что взрывы были причиной или пожара, или нарушения пожарной безопасности, или они были детонацией "нескольких снарядов".

"Мой ответ очень прост. Я думаю, что солдаты на этой базе нарушили правила (пожарной безопасность – ред.). Они, вероятно, бросили окурки одновременно в разных местах – и мы увидели результат этого. Так что это очень опасно – курить в небезопасных местах", – сказал министр.

По словам Резникова, нужно оценить спутниковые снимки перед тем, как давать оценку урона, нанесенного оккупантам. Он считает, что рашисты потеряли самолеты, ракеты и бомбы.

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Глава Минобороны указывает, что именно уничтоженный аэродром в Крыму РФ использовала для того, чтобы бомбить Украину, стрелять по нашей стране, запускать баллистические и крылатые ракеты.

"Это была основная база, чтобы нести беду и зверства в Украину", – резюмировал он.

Напомним, ранее издание CNN оценивая взрыв в Крыму, назвало потери авиации РФ наибольшими со времен Второй мировой войны.

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