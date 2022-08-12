Резников озвучил компромисс с РФ, на который готова пойти Украина

В Минобороны допускают возможность компромисса при выполнении ряда условий

Территориальным компромиссом с Россией для Украины станет выход ВСУ на границы 1991 года. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире DR Denmark.

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По его словам, сначала украинская армия должна стабилизировать фронт, после чего Генштаб определит наиболее благоприятные варианты для контрнаступления. Но для этого нужно больше оружия от западных партнеров. Именно поэтому Киев официально анонсировал контрнаступление как факт, но без конкретных направлений и дат.

"Наша главная цель – это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года. Включительно с Херсоном, Мариуполем, Бердянском, Луганском, Донецком, и, конечно, Крымом", – заявил Резников.

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Министр подчеркнул, что обсуждать какие-либо "компромиссы" с Россией можно будет лишь после того, как Украина получит стабильную поддержку от союзников и понимание архитектуры безопасности в долгосрочной перспективе.

"Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий”, – пояснил он.

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При этом он подчеркнул, что в вопросе территорий компромисс не предполагает уступок с украинской стороны.

“Территориальный компромисс - это выход Украины на границы 1991 года", – заявил министр.

Напомним, ранее Резников заявил, что реализовать в Украине "сирийский" или "корейский" сценарий захватчикам не удастся.

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