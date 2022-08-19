Подоляк: Деоккупация Крыма - обязанность перед татарами

Советник руководителя Офиса президента считает, что одна из причин освобождения полуострова - долг перед крымскими татарами.

Украина должна освободить Крым от российской оккупации в том числе и по долгу перед крымскими татарами. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

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"У нас большая ответственность перед крымскими татарами, которые в 1994 и 2014 годах получили вынужденную депортацию и сегодня платят большую цену – они там постоянно под арестами, исчезают, ужас просто. И у нас есть долг перед крымскими татарами и нужно его выполнить – освободить крымскую территорию", - отметил он.

Он сообщил, что исходя из международного права, Украина должна делать в Крыму все то же, что делает на любых других своих временно оккупированных россиянами территориях - а именно уничтожать военные цели.

"И мы это будем делать. Каким образом? Ну, вы сами понимаете, что мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия для того, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные строительства, в том числе военных баз и мостов, которые были за восемь лет сделаны в Крыму", - подчеркнул советник.

Подоляк также объяснил, что в будущем в Крыму будет лишь расти опасность для российских оккупантов. Там же, по его словам, усиливаются и протестные настроения.

"Что касается таких объектов, как Керченский мост, мне кажется, что это не вопрос военного разрушения этого моста. Это вопрос, что он может как-то "сложиться от усталости" - ему немножко уже дико выдержать будет такое количество людей, которые будут убегать из Крыма. Будем ожидать именно этого", - подытожил он.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

