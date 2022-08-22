Россия вряд ли захватит больше территорий в ближайшие месяцы: ISW

Скорее всего, россияне не смогут выделить достаточно ресурсов и сил для захвата большего количества украинских территорий в ближайшие месяцы.

По данным аналитиков, наступательные операции России на востоке Украины исчерпали себя. Об этом сообщает Институт изучения войны.

"Динамика российских сил после территориальных захватов вокруг Бахмута и Авдеевки в конце июля, вероятно, исчерпана, и российские атаки в восточной Украине, вероятно, завершаются, хотя очень небольшие российские успехи, вероятно, будут продолжаться", - объясняют в ISW.

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Захватчикам не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы или вывести из строя значительную часть украинских оборонных рубежей.

Следовательно, они вынуждены были давать украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны начать новые атаки.

"Это недостаток, который, вероятно, помешает РФ добиться значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, если произойдут серьезные изменения в поле боя", - подчеркивают в Институте изучения войны.

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Для справки. Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

Напомним, усиление защиты Крыма отвернет россиян от линии фронта – ISW. Оккупанты рассматривают возможность усиления безопасности после атак на военную инфраструктуру аннексированного полуострова.