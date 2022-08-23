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Крымская платформа объединила 60 представителей разных делегаций

По результатам саммита было принято совместное заявление. Участники саммита заявили о готовности продолжать совместные шаги, направленные на деоккупацию Крыма.
Крымская платформа объединила 60 представителей разных делегаций

Второй саммит Крымская платформа превзошел учредительный как по количеству участников, так и по их уровню и географии, и объединил 60 представителей разных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Саммит состоялся сегодня, 23 августа, в Киеве в онлайн-формате.

Главы иностранных государств и правительств, руководители международных организаций подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решимость помогать Украине в борьбе с агрессором.

"Захватническая война России против нашего государства началась в 2014 году с оккупации Крыма. Так что без деоккупации Крыма эта война не может закончиться", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

По результатам саммита было принято совместное заявление, в котором страны-участницы подтвердили ценности, вокруг которых объединились участники Крымской платформы, осудили вооруженную агрессию России против Украины, заявили о готовности продолжать совместные шаги, направленные на деоккупацию Крыма.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина без консультаций с другими государствами решит, как ей возвращать оккупированный Крым.
 

 

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