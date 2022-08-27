РФ истратила уже больше половины своих ракет – ГУР

Самые точные и современные ракеты уже почти закончились, остались в основном устаревшие

Россия использовала больше половины своего запаса ракет, который у нее был до полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Читайте также: РФ перебрасывает в Крым военную технику

Так, по подсчетам украинской разведки, сейчас у России осталось не более 45% от довоенных запасов ракет. При этом с современным высокоточным оружием ситуация наиболее критическая.

“Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Их вовсе осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико", – рассказал Скибицкий.

Читайте также: В ГУР сказали, зачем РФ стянула войска в Херсон

Из-за дефицита современных ракет россияне вынуждены использовать более старые и менее точные ракеты X-22 и переделанные под удары по наземным целям зенитные ракеты С-300. Однако и эти запасы не безграничны.

"По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров", – добавил он.

Читайте также: Разведка пояснила активизацию РФ на Донбассе

Что касается самых современных ракеты – гиперзвуковых "Кинжалов" – то их, по данным ГУР, всего 30-40 штук. Это оружие используется скорее для демонстрации силы перед Западом и Китаем.

Напомним, названо количество вагнеровцев в Украине. Так называемая “группа Вагнера” по факту превратилась в элитное спецподразделение вне штата армии РФ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.