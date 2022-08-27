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На Прикарпатье волонтеры пытались продать машину скорой помощи

Волонтеров задержали, теперь им грозит уголовная ответственность
 |  Автор: Юрий Кобзар
На Прикарпатье волонтеры пытались продать машину скорой помощи
Волонтеры задержаны / facebook.com/pgo.gov.ua

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали группу волонтеров, которые пытались продать автомобиль скорой помощи, завезенный в Украину в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Согласно материалам следствия, учредитель благотворительной организации вместе с подельником завозили в Украину автомобили, военные товары и амуницию под видом гуманитарной помощи. Однако вместо передачи ввезенного по назначению всю “гуманитарку” они продавали.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников еще 14 автомобилей,компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, 77 патронов, а также деньги в сумме около 240 тысяч гривен.

Напомним, гауляйтеру Мариуполя и его пособникам сообщены подозрения. Также СБУ занялась мэром Станицы Луганской, который работает на оккупантов.

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