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Миссия МАГАТЭ будет в Киеве уже сегодня – МИД

Международные эксперты должны посетить захваченную россиянами Запорожскую АЭС
 |  Автор: Юрий Кобзар
Миссия МАГАТЭ будет в Киеве уже сегодня – МИД
Рафаэль Мариано Гросси - глава МАГАТЭ / EPA / UPG

Специальная миссия МАГАТЭ, которая планирует посетить Запорожскую АЭС, прибудет в Киев уже сегодня, 29 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни", – сообщил он.

По словам Николенко, в состав миссии вошли 14 международных экспертов. Возглавляет делегацию лично генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Он также отметил, что в ходе визита на ЗАЭС участники миссии изучат вопросы физической защиты станции и ядерной безопасности, а также нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и ввоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности, провоцированию ядерного инцидента", – отметил Николенко.

Напомним, ранее об отправке миссии в Украину сообщил директор МАГАТЭ.

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